Juninho Paulista quer ficar no Vasco O meia Juninho Paulista, que está com a seleção brasileira, afirmou que acredita que a diretoria do Vasco vai mantê-lo no clube, embora reconheça as dificuldades nesta tarefa. "Sei que o Atlético de Madri que vender o meu passe, mas a prorrogação do empréstimo não está descartada", explicou. O seu passe estaria avaliado em US$ 10 milhões e interessa ao Newcasttle, da Inglaterra. "A minha intenção é ficar no Brasil." O Vasco deve disputar, nos dias 13 e 15 de julho, juntamente com o Santos, um torneio internacional na cidade do México. Botafogo - O auxiliar-técnico de Paulo Autuori, Renê Weber, comandou, hoje, pela primeira vez, um treino coletivo em Caio Martins, iniciando a preparação do Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Autuori, que ainda está dirigindo o Alianza de Lima, chega em 15 dias para assumir o cargo de treinador.