Juninho Paulista vive má fase no Celtic O meia Juninho Paulista vive má fase no banco do Celtic e pretende recuperar a confiança do técnico Martin O?Neil e assim voltar a exibir o futebol que o levou à Seleção Brasileira. Aos 31 anos, o jogador brasileiro não se firma na equipe desde que chegou proveniente do Middlesbrough, no início da temporada. ?É frustrante para mim, mas tentarei aprender a lição. Todo o jogador fica feliz quando joga. O jeito como me sinto agora é como se sentiria qualquer um que não estivesse atuando regularmente?, disse. ?Perderam a confiança em mim. Preciso recuperar essa confiança?.