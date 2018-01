Juninho Paulista volta à Inglaterra O meia pentacampeão Juninho Paulista, de 29 anos, seguiu no domingo para Londres, na Inglaterra, onde se apresentará ao Middlesbrough, clube integrante da Primeira Divisão da Liga Inglesa. Seu retorno à Europa não garante sua volta imediata aos gramados, uma vez que ele precisa ainda de um período final de recuperação estimado entre seis a oito semanas. O jogador ainda tentou junto ao seu clube a permissão para finalizar este trabalho em Campinas, na Clínica Physio Sport, do fisioterapeuta Nivaldo Baldo. Segundo o especialista, Juninho seguiu para o clube com uma ampla documentação médica, que inclui exames, fitas e relatórios completos sobre o seu desempenho diário de oito horas. Juninho foi submetido a uma cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho direito, lesionado após um jogo amistoso ainda no período de pré-temporada de seu clube, em agosto. O Middlesbrough ocupa a posição intermediária no Campeonato Inglês. Tem 30 pontos, em 12º lugar entre os 20 participantes.