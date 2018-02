Juninho pede dispensa do Celtic O meia Juninho já pediu dispensa do Celtic, da Escócia, para voltar ao Brasil e assinar, provavelmente, com o Palmeiras. Neste sábado, segundo a agência AFP, o diretor Martin O?Neill confirmou o pedido do jogador brasileiro. ?O Juninho veio falar comigo e me pediu para sair do clube. Disse que alguns clubes brasileiros estão interessados em contratá-lo e que os campeonatos começam daqui há alguns dias. Ele quer encerrar sua carreira no Brasil e gostaria de partir?, disse O?Neill, que não escondeu sua insatisfação. ?Que podemos fazer se ele quer sair??.