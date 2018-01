Juninho Pernambucano: a novidade de Parreira O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou nesta quinta-feira a lista de jogadores que atuam no exterior, para os dois jogos da seleção brasileira contra o Peru (16 de novembro), em Lima, e o Uruguai (19) em Curitiba, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A principal novidade é o meia Juninho Pernambucano, no lugar de Kléberson que ainda se recupera de contusão. Nas demais posições, o técnico manteve a mesma equipe - com destaque para os dois Ronaldos e Rivaldo. A lista será completada na próxima terça-feira, com jogadores que atuam no Brasil. Veja a lista de convocados Dida (Milan) Cafu (Milan) Belletti (Villarreal) Roberto Carlos (Real Madrid) Júnior (Parma) Roque Júnior (Leeds) Lúcio (Bayer Leverkusen) Edmílson (Lyon) Juan (Bayer Leverkusen) Emerson (Roma) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayern de Munique) Juninho Pernambucano (Lyon) Kaká (Milan) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Ronaldo (Real Madrid) Rivaldo (Milan)