Juninho Pernambucano acerta com Lyon Acabou a novela envolvendo o meia Juninho Pernambucano. O destino do meia, ex-Vasco, é a Europa. O jogador acertou um contrato de cinco anos com o Olympique Lyon, da França. A Confederação Francesa de Futebol (CFF) enviou um fax, hoje, à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmando o acerto do meia com o clube europeu. Juninho, que interessava a vários clubes brasileiros, apresenta-se ao Lyon no dia 18 de junho.