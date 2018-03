Juninho Pernambucano desfalca Lyon Depois de uma bela atuação na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Hungria, o meia Juninho Pernambucano, do Lyon, voltou para a França contundido e desfalcará seu clube no jogo deste domingo contra o Bordeaux, pelo Campeonato Francês. Ele sentiu um desconforto na perna esquerda, foi submetido a exames no clube e soube em seguida que havia sofrido um estiramento muscular na coxa esquerda, provavelmente durante o jogo do Brasil, na quarta-feira, em Budapeste. "O engraçado é que não senti nada na partida." Ele lamentou ficar fora do clássico, em Bordeaux, num momento em que seu clube está na liderança do campeonato, três pontos a frente do Paris Sain?t Germain, e com quatro pontos a mais que o terceiro colocado, o Monaco. "São coisas de final de temporada", disse Juninho Pernambucano à Agência Estado, por telefone, de Lyon.