Juninho Pernambucano é cortado da seleção O meia Juninho Pernambucano, do Lyon, da França, foi cortado da seleção brasileira que nesta quarta-feira enfrenta a Irlanda, em Dublin, em amistoso de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta sofreu uma lesão no joelho na vitória de sua equipe sobre o Auxerre, neste domingo, pelo Campeonato Francês e deverá ficar afastado dos gramados nas próximas semanas. Parreira não convocará nenhum outro jogador para seu lugar.