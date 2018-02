Juninho Pernambucano é eleito esportista do ano na França O meio-campo brasileiro Juninho Pernambucano, do Lyon, foi eleito esportista do ano na França pelos jornalistas do país. Segundo votação feita pelos filiados à União Sindical de Jornalistas Esportivos (USJS, em francês), o jogador superou a nadadora Laure Manaudou e o piloto de ralis Sébastien Loeb - ambos franceses. O prêmio foi entregue a Juninho "não só por sua qualidade como jogador, mas principalmente pela excelente relação com a imprensa", informou a USJS em comunicado. Aos 31 anos, Juninho Pernambucano, joga sua sexta temporada no Lyon, tendo conquistado os últimos cinco títulos do Campeonato Francês. O brasileiro, revelado no Sport Recife, chegou à França vindo do Vasco e, ao longo dos anos, se tornou peça imprescindível do Lyon.