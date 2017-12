Juninho Pernambucano em alta na França O meio-campo Juninho foi um dos principais destaques do ano no campeonato francês. O jogador do Olympique Lyonnais foi eleito pelo jornal L´Equipe como o melhor em sua posição em 2003 e está impressionando a crítica local com suas atuações e gols. Neste ano, o ex-jogador do Vasco da Gama marcou 17 gols em 42 partidas disputadas. Segundo os comentários dos críticos publicados na edição desta sexta-feira do jornal francês, Juninho "é capaz de tudo: dar passes decisivos, gols espetaculares e freqüentemente decisivos". Para o diário, o pernambucano está se tornando a principal peça da equipe e sua influência sobre o time é significativa. No Olympique Lyonnais desde julho de 2001, Juninho conquistou todos os títulos franceses que disputou até o momento. Foi campeão do país em 2002 e 2003 e vencedor da Troféu dos Campeões também em 2002 e 2003. Juninho ainda é a principal esperança no time de Lyon na Liga dos Campeões da Europa. Seus gols contra o Celtic, da Escócia, e contra o Bayer Munique, garantiram a classificação do time francês à segunda-fase do torneio. Além do brasileiro, a seleção do ano na França inclui outros três estrangeiros: o português Pauleta, do Paris Saint Germain, o africano Didier Drogba, do Olympique de Marselha, e o colombiano Marios Yepes, no Nantes.