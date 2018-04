Juninho Pernambucano quer River Plate como adversário no adeus pelo Vasco

RIO - O meia Juninho Pernambucano irá anunciar oficialmente sua aposentadoria dos gramados em entrevista coletiva na próxima segunda-feira, mas, nos bastidores, Vasco e estafe do jogador já trabalham para a realização de um grande jogo de despedida. O presidente do clube, Roberto Dinamite, confirmou na última quarta que ídolo vascaíno havia decidido abandonar o futebol. A vontade de Juninho - que completou 39 anos nesta quinta-feira e recebeu homenagem no site oficial do clube - é enfrentar o River Plate.

Foi em cima do time argentino que o meia marcou um dos gols mais marcantes da sua carreira, na semifinal da Copa Libertadores de 1998, de falta. A ideia é realizar a partida no meio do ano, aproveitando a parada da Copa do Mundo. Além de um jogo de despedida com a camisa do Vasco, Juninho deverá realizar outro na Europa. O meia ficou oito anos na França, onde atuou 344 vezes pelo Lyon. O agora ex-jogador já havia acertado com o clube francês a realização de uma partida amistosa quando se aposentasse.