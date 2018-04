Juninho Pernambucano renova e joga Campeonato Carioca pelo Vasco

RIO - A diretoria do Vasco anunciou nesta quinta-feira que o meia Juninho Pernambuco vai permanecer no clube e disputará o Campeonato Carioca. Após ter a sua aposentadoria cogitada, o jogador renovou o seu contrato com o time de São Januário até o dia 31 de maio. E o acordo pode ser prorrogado posteriormente.

Assim, a diretoria celebrou a permanência do jogador. "É uma alegria para todos nós, até para os não vascaínos. Ele não se recusou a continuar conosco por mais essa temporada e estamos muito felizes com sua permanência", disse o vice-presidente geral do Vasco, Antonio Peralta.

A renovação do contrato de Juninho foi selada após a realização de exames médicos que detectaram a recuperação da grave lesão muscular na coxa direita, sofrida em novembro do ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro. A contusão levou o jogador a ter o seu futuro no futebol colocado sob risco e o obrigou a acompanhar o rebaixamento do Vasco para a Série B fora de campo.

Agora, recuperado e de contrato prorrogado, Juninho viaja na noite desta quinta para Pinheiral, onde o elenco vascaíno dará sequência aos treinamentos da pré-temporada. Inicialmente, porém, Juninho realizará trabalhos de fortalecimento muscular, antes de ser liberado para realizar atividades com o restante do elenco.

No início do ano, Juninho havia indicado que poderia seguir atuando profissionalmente no Vasco ao declarar o desejo de seguir atuando de forma competitiva até o seu jogo festivo de despedida, com o plano de atuar por mais alguns meses pelo time de São Januário e, em seguida, realizar a partida que marcará o encerramento da sua carreira. Agora, esse seu desejo deve se realizar com a renovação do contrato com o Vasco.