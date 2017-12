Juninho pode assinar contrato amanhã A minuta do contrato de Juninho como técnico do time profissional já está pronta. O vínculo do treinador com o Corinthians está prevista de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004. O contrato também não prevê multa contratual e pode ser rompido unilateralmente. Se Juninho aceitar as bases salariais propostas pelo clube, pode assinar amanhã mesmo, assim que a delegação retornar de Curitiba. Juninho, no entanto, já sabe que o seu futuro como técnico do Corinthians em 2004 vai depender de seus resultados práticos no comando da equipe. Se alcançar vitórias ou se pelo menos chegar às finais do Campeonato Paulista, será mantido no cargo. Caso contrário, será descartado, como qualquer outro colega de profissão. "O Juninho sabe que em 2004 a história vai ser outra", observa o diretor-técnico Rivellino. "Ele entrará numa fase em a sua sobrevivência como técnico passará a depender de resultados, como qualquer outro treinador. Foi assim até com o Parreira, que é o técnico da Seleção. Ele não conseguiu resultados no Inter e no São Paulo e foi trocado como acontece com qualquer outro profissional da área. É a cultura do futebol. É maias fácil trocar o técnico do que mudar todo o elenco". Depois de anunciar a efetivação de Juninho no começo da semana, o clube demorou para oficializar a permanência do treinador. Tanto é que o próprio Juninho, antes do embarque para Curitiba, na terça-feira, chegou a insinuar que a sua permanência no cargo talvez não se confirmasse em caso de novas derrotas. Rivellino desmentiu essa hipótese. "Não há como cobrar o Juninho nesse ano. Ele pegou o time numa situação ruim, todo desarrumado. E não é porque se trata do Juninho. Com o Júnior, se ele tivesse permanecido, o critério seria o mesmo", acrescenta Rivellino. Depois de fazer um balanço do comportamento do time nas mãos do atual treinador, Rivellino concluiu que Juninho está fazendo um bom trabalho. "Mesmo com essas derrotas, o time já deu uma resposta em campo. Com todos os problemas que temos no ataque, o Corinthians fez 7 gols em quatro jogos. Além disso, ele já conquistou o respeito dos jogadores, o que é muito importante para um treinador". Os jogadores também estão adorando o estilo de trabalho de Juninho. Por trás de seu jeito brincalhão, o técnico costuma pegar pesado com os jogadores. Mas sem exageros. "Ele pega no pé da gente e logo depois faz uma brincadeira compatível com a situação. Ele sabe mexer na ferida", diz o volante Fabinho. "Pouco treinadores conseguem passar com tanta clareza o que ele quer dos jogadores", acrescenta o goleiro Doni. Doni, aliás, deve se transformar num problema para Juninho a partir da próxima semana, quando Rubinho se recuperar de um estiramento na coxa esquerda. O técnico já disse que vai priorizar a escalação dos jogadores que pertencem ao clube e que, por isso mesmo, deverão continuar no Corinthians em 2004. Como os direitos federativos de Doni são da Hicks Muse e o goleiro pode ser negociado a qualquer momento, Juninho deve investir em Rubinho já a partir do jogo de domingo, às 18h, contra o Goiás, no Pacaembu.