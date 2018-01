Juninho pode desfalcar o Palmeiras O Palmeiras pode ter um desfalque importante no clássico de domingo contra o Corinthians. O meia Juninho Paulista será julgado na sexta-feira pelo STJD por ter ofendido o auxiliar Roberto Braatz no jogo em que o time perdeu para o Paysandu por 2 a 1, em Belém, há dez dias. Após o final da partida, Juninho Paulista chamou o auxiliar de ?safado?. O árbitro Heber Roberto Lopes relatou o fato na súmula e câmeras de tevê ainda captaram as ofensas. O jogador caiu no artigo 252 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode tomar um gancho de dois a seis jogos.