Juninho pode perder vaga no Palmeiras A fábula dos três baixinhos do Palmeiras (Marcinho, Pedrinho e Juninho) está para acabar. Após as fracas atuações do trio, um perderá o lugar no time titular que pega o São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbi. O maior candidato é Juninho Paulista. O argentino Gioino deve substituí-lo. O técnico Emerson Leão admitiu que vai mexer na parte tática, mas não confirmou quem entra ou sai. Pedrinho disse que o São Paulo está ?entalado na garganta? dos palmeirenses. Só este ano foram três derrotas para o rival - seis gols sofridos e nenhum marcado. "Precisamos da vitória até pela honra". Gioino é outro empolgado para vencer o São Paulo. Ele fez três gols pelo Universidad de Chile nos dois jogos pela Libertadores deste ano. "Para mim, aqueles gols são passado. Quero é marcar pelo Palmeiras!". Sobre Gioino, o técnico Leão tratou de colocar um fim na polêmica de que não gosta de trabalhar com argentinos. "Isso é para contratações. Se tiver que escolher entre brasileiros e argentinos, escolho os nossos. Se já existe algum argentino no elenco, vou trabalhar, porque é patrimônio do clube". O goleiro Marcos voltou a treinar, mas não tem condições de jogar nesta quinta. O mesmo acontece com o lateral Lúcio, machucado. Sérgio e Fabiano serão os titulares.