Juninho pode reforçar o São Paulo Juninho Paulista no São Paulo? Com a possível saída de Leonardo e o pedido de aumento nos salários de Adriano para renovar contrato - feito por Juliano Gerlin, irmão e empresário do jogador -, o meia do Atlético de Madrid pode ser o novo camisa 10 do time do Morumbi. Segundo informações do jornal espanhol AS, o São Paulo já teria feito uma proposta para repatriar o atleta. "Não é verdade, eles gostam de inventar as coisas", disse o diretor de futebol do clube paulista, José Dias, bastante irritado. Flamengo, Palmeiras e Corinthians seriam os outros concorrentes na luta para contar com Juninho, que já se desligou do Vasco. Antes de contratar Juninho, José Dias vai reunir-se com Juliano Gerlin, semana que vem, para definir o futuro de Adriano. "Fizemos nossa proposta. Ele (Juliano) ficou de estudar e dar a resposta. Espero que aceite", afirmou o dirigente. Adriano, assim como Kaká, entrou de férias nesta quinta-feira e vai para Dracena, onde passará as festas de fim de ano. Ambos estavam em tratamento com o fisioterapeuta Ricardo Sassaki. José Dias ainda aguarda um contato com a nova diretoria da Lusa para resolver o caso do zagueiro Emerson. O clube do Canindé quer US$ 5 milhões para liberá-lo. "Vamos fazer nova proposta financeira para renovar o empréstimo", revelou o dirigente são-paulino. "Mas não envolveremos jogadores." Na disputa - Marcelo Portugal Gouvêa é o candidato da oposição para as eleições presidenciais marcadas para abril.