Juninho projeta um Corinthians ?diferente? A polêmica criada por Vampeta não foi bem recebida por seus companheiros de time. Os jogadores não aceitam falar abertamente do assunto, mas a grande maioria não ficou do lado do jogador. O grupo não condena o direito de Vampeta brigar pela chance de jogar, mas reprova a forma e o momento escolhidos para tornar pública a questão. O fato é que o Caso-Vampeta acabou tomando o espaço do time na mídia e os jogadores não puderam sequer comemorar a vitória sobre o Goiás, após uma série de quatro derrotas consecutivas. "É difícil para a gente falar, mas não ouvi ninguém perguntar sobre a nossa vitória sobre o Goiás", observa o atacante Gil. "Só se falou de Vampeta". A situação, porém, não chegou a abalar a relação entre Vampeta e seus companheiros. O fato de Vampeta não ter sido punido pela diretoria também não deve comprometer o comando do técnico Juninho. De acordo com o goleiro Doni, o treinador continua gozando de um bom prestígio entre os jogadores. "Essas coisas acontecem, fazem parte do futebol. Além disso, o Juninho é um técnico diferenciado. Ele tem feito coisas interessantes que nem sempre são vistas por quem está de fora". Entre as inovações do técnico está a nova forma como a defesa deve deve jogar em 2004. Juninho quer uma postura parecida com a dos clubes europeus e argentinos, especialmente nas jogadas aéreas. O treinador mostrou aos jogadores que mais de 57% dos gols no Campeonato Brasileiro foram feitos de cabeça, boa parte deles em jogadas de bola parada pelas laterais. Por isso ele quer que a zaga se posicione em cima da linha da grande área. "É para sair mesmo, sem medo" diz o goleiro. "É assim que vamos jogar em 2004", confirma o goleiro. Nos escanteios, a postura já mudou desde o jogo contra o Coritiba. Juninho tem deixado dois zagueiros na linha do gol, liberando Doni para ficar em cima da risca da pequena área. Dessa forma, fica mais fácil para o goleiro impedir o cabeceio dos adversários. "E se a bola vier fechada, temos a proteção dos dois zagueiros", acrescenta o goleiro. Doni também afirmou que não pretende deixar o Corinthians em 2004. Na semana passada ele conversou com Adhemar Magon Júnior, executivo responsável pela Hicks Muse no Brasil, avisando que gostaria de cumprir o seu contrato com o Corinthians até o fim, em 2005. Saiu de lá convencido de que não será negociado. "Pelo que eu soube, não houve nenhuma proposta". Juninho também está pensando em mudar a faixa de atuação de Gil. O técnico quer o atacante jogando mais pela meia esquerda, deixando espaço para os avanços do lateral. Contra o Goiás foi o primeiro teste e deu certo. "Não sei se continuarei jogando assim nos próximos jogos", acrescenta Gil. "Contra o Goiás deu certo porque o jogo favoreceu".