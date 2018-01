Juninho quer o time com os pés no chão A vitória sobre a Ponte Preta (3 a 0) na estréia de Juninho como técnico do Corinthians resgatou parte da confiança do time mas não apagou totalmente os fantasmas do passado. Na reapresentação de elenco, hoje, no Parque São Jorge, os jogadores tiveram o cuidado de medir bem as palavras na hora de falar sobre o futuro. "Antes de reconsiderar nossas chances de classificação para a Libertadores precisamos vencer mais duas ou três partidas", alerta o atacante Gil, um dos destaques da equipe no domingo. O técnico Juninho também já havia feito um discurso nesse sentido ainda no estádio, logo após a vitória sobre a Ponte. A sua grande preocupação é manter a equipe com os pés no chão. O treinador usou uma expressão repetida por alguns jogadores, hoje. "A vitória nos deixa cegos, e eu não quero ficar cego". Juninho explicou depois que o time ainda precisa corrigir muitos defeitos. "Algumas coisas foram boas, outras ruins. Vamos trabalhar para corrigir as coisas que não foram boas". Apesar do clima bem mais leve, Juninho prevê maiores dificuldades no próximo jogo, contra o Fluminense, dquarta-feira, no Maracanã. O técnico vai se socorrer à experiência do auxiliar-técnico Jairo Leal. "Vou perguntar ao Jairo como deve se comportar um time desesperado". Juninho referia-se ao Fluminense, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. A princípio, o técnico deve manter o mesmo time que jogou com a Ponte. Rogério, que saiu de campo sentindo dores na coxa-direita, está confirmado. O próprio jogador tranquilizou a torcida, avisando que as dores foram produtos de uma fibrose - espécie de cicatriz que provoca um certo incômodo após a cura da lesão muscular. Como nenhum jogador foi advertido com cartão amarelo, ninguém está suspenso. Abuda, que cumpriu a automática no domingo, briga por um lugar no ataque.