Juninho quer salário antecipado do Fla O meia Juninho Paulista já está apalavrado com a diretoria do Flamengo para atuar no clube da Gávea em 2002. Mas a assinatura do contrato depende de um detalhe: Juninho, que levou calote do Vasco, quer receber antecipadamente seis meses de salário. Ele tem proposta também do Palmeiras e do Santos. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, disse nesta quarta-feira que "dificilmente Juninho não jogará no Flamengo". Ele afirmou que 90% da negociação está acertada. O passe de Juninho pertence ao Atlético de Madri e pelo empréstimo o Flamengo pagaria ao clube espanhol US$ 1 milhão. "Com o Atlético, já está tudo certo", prosseguiu Oaquim.