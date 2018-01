Juninho resgata ?Democracia Corintiana? Vinte e um anos depois de participar do projeto ´Democracia Corintiana´, em 1982, Juninho está resgatando alguns conceitos daquele movimento liderado por Sócrates, Wladimir e Casagrande. Não com a mesma ousadia da época, quando o time sequer concentrava, mas pelo menos na liberdade para cada jogador emitir a sua opinião - seja qual for o assunto. Leia mais no Jornal da Tarde