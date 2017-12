Juninho ressalta imaturidade corintiana Juninho recebeu os jogadores no vestiário sem saber se eles mereciam um aplauso ou uma observação mais crítica. A razão da dúvida foram os dois desempenhos distintos do time, no primeiro e no segundo tempo. O técnico gostou do primeiro e deu nota 7 à equipe. O segundo não agradou e por isso mesmo mereceu apenas a nota 5. "Preferia o inverso", observa o treinador. Juninho imagina que essa inconstância do time esteja ligada à falta de maturidade da grande maioria. O time está repleto de jogadores jovens e na maioria das vezes não sabem dosar o ritmo. Neste domingo, aconteceu de novo. "Não sei o que está acontecendo. Imagino que tenha a ver com imaturidade ou com o próprio momento da equipe. Acho até que é um pouco de cada coisa, porque já aconteceu contra o Fluminense e voltou a acontecer contra o Atlético-PR. Perdemos os dois jogos no final. Hoje, perdemos principalmente pela queda da equipe no segundo tempo". Juninho vai tentar consertar o problema já no começo da semana. Na quarta-feira o Corinthians enfrenta outro adversário forte, o Coritiba, no Couto Pereira, e não pode repetir o mesmo defeito se quiser alcançar a reabilitação. "A saída é conversar tocar na ferida. É claro que isso preocupa mas não me desanima. Afinal, o grupo mostrou que é capaz. O primeiro tempo confirmou isso hoje. As mensagens passadas estão sendo absorvidas. Só falta um pouco mais de equilíbrio". O treinador corintiano também não lamentou a derrota. Ele preferiu enxergar o resultado sob uma ótica positiva, no caso, o primeiro tempo. "Acho até que se o Corinthians jogasse o segundo tempo como o primeiro tempo, seria capaz de apostar que não teríamos perdido o jogo". O técnico também condenou a forma como o time sofreu os gols na Vila Belmiro: por pura falta de atenção, especialmente nas jogadas de bola parada. "Vamos ter que melhorar também nesse aspecto. Mas não se pode esquecer que o time é jovem. O tempo fará a equipe evoluir". Já em relação às substituições, Juninho explicou de uma forma menos abrangente. "Coloquei o Renato em busca de força, André Luiz à procura de qualidade e Abuda de Juventude. Mas infelizmente, naquela altura o Santos já estava dominando a partida, tinha o jogo nas mãos. De qualquer forma, valeu para dar ritmo a esses jogadores". Reforço - No jogo de quarta-feira, em Curitiba, o time já poderá contar com Anderson, Marquinhos e Jamelli, que não enfrentaram o Santos porque cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Os três devem voltar contra o Coritiba. Juninho também definiu que não pretende mais tirar Rogério do meio-de-campo. "Quero fixá-lo definitivamente ali. Acho que na hora em que ele se soltar, vai ser fundamental para o conjunto".