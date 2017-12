Juninho ressalta qualidade da seleção Ao saber de sua convocação para a seleção brasileira, o meia Juninho Paulista fez questão de minimizar o poderio da França, atual campeão do mundo. Para ele, o Brasil, com os seus principais jogadores, dificilmente seria derrotado pelos franceses porque tem atletas e em número suficiente para formar vários times de bom nível. O atacante Euller, outro convocado, demonstrava satisfação por voltar a trabalhar com Luiz Felipe Scolari, que foi seu treinador no Palmeiras.