Juninho retorna ao Middlesbrough O meia brasileiro Juninho, campeão mundial com a seleção brasileira na Ásia e que disputou a Copa dos Campeões pelo Flamengo, assinou contrato de quatro anos com o Middlesbrough, da Inglaterra, equipe pela qual já atuou duas vezes. O anúncio foi feito pelo site oficial do clube inglês nesta sexta-feira. Os valores da negociação não foram divulgados, mas devem superar os US$ 9,5 milhões que estavam sendo oferecidos desde o início do mês pela diretoria do Middlesbrough ao Atlético de Madrid, equipe espanhola dona do passe do jogador. Juninho deixou boa impressão nas duas passagens pelo time inglês ? a primeira entre novembro de 1995 e junho de 97 e a segunda entre setembro de 1999 e junho de 2000.