Juninho: Robinho disputa vaga com Kaká O meia Juninho Pernambucano garantiu hoje ao final do segundo coletivo do dia da seleção brasileira para enfrentar o Peru, domingo, em Goiânia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que não é com ele que o atacante Robinho está disputando posição. De acordo com o jogador do Lyon, da França, o santista briga com Kaká para ver quem joga ao lado de Ronaldo. ?Ele (Robinho) joga no ataque e eu, no meio. Entendo que vá jogar Ronaldo e Kaká ou Ronaldo e Robinho?. Apesar da surpreendente declaração de Juninho, já que o técnico Parreira admitiu estar em dúvida entre ele e Robinho, o meia do Lyon admitiu que se sente pressionado diante da situação: ?O Robinho é hoje o melhor jogador em atividade no Brasil, e com ele no banco, vou precisar matar um leão por dia nos treinamentos?. Robinho, por sua vez, que teve a chance de jogar no time titular por 8 minutos no primeiro mini-coletivo de hoje, no segundo não saiu da equipe reserva, que perdeu por 2 a 0, gols de Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Parreira preferiu não fazer nenhuma mudança. O time treinou com Dida: Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Émerson, Juninho Pernambucano e Zé Roberto; Kaká, Ronaldinho e Ronaldo. O treino durou 50 minutos e não foi interrompido nem pela forte neblina que tomou conta da Granja Comary.