Juninho sabe até 6ª se fica no Vasco O pai de Juninho Paulista, Oswaldo Giroldo, que cuida de sua carreira, espera definir até sexta-feira se o jogador permanece ou não no Vasco. Seu empréstimo termina nesta semana e pode ser prorrogado por mais um ano. Segundo Giroldo, o Vasco já fez uma proposta de renovação para o Atlético de Madri, dono do passe de Juninho, e espera uma resposta. "Estamos em negociação", disse. O pai do jogador irá nesta semana para a Espanha tentar resolver a situação. Ciente de que atuando no Brasil terá mais condições de ser chamado para a seleção, Juninho recusou várias propostas para jogar em outros clubes europeus. "Ele quer jogar a Copa. E ficando no Vasco ele estaria mais perto da seleção", explicou Giroldo.