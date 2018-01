Juninho se apresenta terça ao Palmeiras A delegação do Palmeiras seguiu nesta sexta-feira para Itu, onde ficará concentrada até o dia 16. Enquanto isso, o meia Juninho Paulista acertou sua rescisão de contrato com o Celtic, da Escócia, e deve se apresentar na terça-feira para fazer exames médicos no Palestra Itália. O Santos também tem interesse na contratação de Juninho Paulista, que está com 32 anos e defendeu a seleção que foi pentacampeã em 2002. Mas o jogador já tem um acordo verbal com o Palmeiras e, após os exames médicos e físicos de terça-feira, deverá assinar contrato com o clube. Juninho Paulista não vai disputar o Paulista - é reforço para o Brasileiro e a segunda fase da Libertadores. Mas o técnico Candinho aposta numa reação do Palmeiras nesta reta final de campeonato. A começar pela partida de domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, ele acredita que o seu time, atualmente em 9º lugar, possa terminar na 4ª posição. "Não tivemos uma semana inteira de treinos, estávamos jogando a cada três dias. Agora, teremos as próximas duas apenas com jogos aos domingos, então vou aproveitar para treinar mais forte", disse Candinho. "Lá em Itu, tudo é grande, então o jogador pensa grande, pensa em goleada."