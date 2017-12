Juninho se diz surpreso com a facilidade do Brasil O volante Juninho Pernambucano disse ter ficado surpreso com a facilidade encontrada pelo Brasil na vitória por 3 a 0 sobre Gana, neste terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Dos sete jogos disputados até então nesta fase, este foi o placar mais elástico. "Eu acho que o jogo foi mais fácil do que se imaginava. Gana tinha um bom time e sofremos durante boa parte da partida. Nós apostamos no contra-ataque e soubemos jogar desta forma", disse o jogador. "Acho que a chave foi o primeiro gol, que facilitou as coisas para nós e deu tranqüilidade", continuou Juninho. Pela quarta Copa seguida, o Brasil chega às quartas-de-final e agora espera pelo adversário, que será definido na outra partida desta terça, entre Espanha e França, em Hannover.