Juninho se integra ao elenco do Fla O meia Juninho Paulista se apresentou nesta quarta-feira à comissão técnica do Flamengo, em Fortaleza, e realizou treinos físicos à tarde. O jogador espera ter condições de atuar na partida de sábado, contra o São Caetano, pela Copa dos Campeões. O técnico Lula Pereira também planeja escalar o jogador pentacampeão mundial, mas ainda não decidiu quem sairá do time. "Se depender de mim, jogo no sábado", afirmou Juninho. O meia também disse que pretende cumprir o contrato com o Flamengo e jogar toda a Copa dos Campeões, mesmo que ela ultrapasse o dia 31 de julho, data do final do seu compromisso com o clube. ?Já que estou aqui, quero disputar toda a competição. Tenho contrato e depois vamos ver o que vai acontecer", disse ele. Juninho revelou que está definindo sua transferência do Atlético de Madrid (Espanha), dono de seu passe, para o Middlesbough (Inglaterra), onde já atuou.