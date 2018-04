Juninho se machuca e preocupa Parreira O meia Juninho Pernambucano sofreu neste sábado uma torção no tornozelo direito, deixou o gramado do Estádio do Morumbi com dores e é dúvida para enfrentar a Bolívia, domingo, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2006. Logo após a lesão, o jogador veio à beira do campo e tirou a chuteira. Em seguida, depois de analisado pelo médico José Luiz Runco, seguiu para o vestiário acompanhado do fisioterapeuta Luis Alberto Rosan. Caso Juninho não tenha condições de jogo, o técnico Carlos Alberto Parreira tem como opções Renato e Júlio Baptista. A equipe faz neste momento um treino de dois toques.