Juninho: ?Será a primeira e última Copa? A fama não impressiona nem seduz Juninho Pernambucano. O melhor jogador de 2005 na França, em eleição organizada pela revista France Football, é apontado no país como um dos maiores ídolos da história do Olympique de Lyon, clube fundado em 1950 e atual tetracampeão nacional. O futebol objetivo e alegre e os gols, em quantidade incomum para quem atua no meio, são reconhecidos pela imprensa européia. No clube, Juninho está em destaque na vitrine da butique e em cartazes espalhados pela sede social. Requisitado a todo instante para entrevistas, mesmo no período de férias, capa de publicações especializadas e cada vez mais imprescindível para o Lyon, Juninho Pernambucano quer agora consolidar dois sonhos: vencer uma competição européia pelo clube francês, a Copa Uefa ou a Liga dos Campeões, e construir na seleção uma carreira tão vitoriosa quanto a alcançada nos clubes por que passou: os outros foram Sport de Recife e Vasco. ?São metas, objetivos. E vou buscá-los. Mas nunca me deixo levar pelos efeitos da exposição. Sempre me incomodou muito ser ídolo. Quando acaba o jogo, sou igual ao gari, ao policial, ao jornalista.? Nesta entrevista por telefone, Juninho falou também sobre o surgimento do quarteto mágico na seleção, o que lhe custou a vaga de titular, e a respeito de um assunto-tabu na seleção: como administrar vaidades num grupo seleto, cobiçado por todo o mundo esportivo e comercial. Ele apontou Alemanha e Brasil como favoritos ao título do Mundial e previu muitas dificuldades para a seleção chegar à quarta final consecutiva. Agência Estado - Depois de ficar fora da Copa de 2002, o Mundial da Alemanha surge como sua última grande oportunidade na seleção? Juninho Pernambucano - Primeiro, tenho de esperar a confirmação de meu nome na lista. Acredito muito que estarei na relação por entender os critérios do técnico Carlos Alberto Parreira. Eu esperava ter participado da Copa anterior, até porque tinha atuado pela seleção algumas vezes antes da convocação final do Luiz Felipe Scolari. Mas isso já ficou para trás. Na Alemanha, tenho consciência de que estarei, aos 31 anos, disputando meu primeiro e último Mundial. Essa é a realidade. Trabalho assim. Não posso me enganar, achando que em 2010 poderia ter condições. AE - Com Carlos Alberto Parreira, você voltou à seleção com mais prestígio... Juninho Pernambucano - Vinha me destacando no Lyon, fazendo gols, com atuações muito boas. E o Campeonato Francês repercute na Europa como o Italiano, o Espanhol, o Inglês. Em 2004, fui titular em várias partidas pela seleção. É um lugar onde a concorrência é grande e inevitável. AE - Como reagiu ao perder a vaga de titular depois do jogo do Brasil com o Peru em março de 2005? Juninho Pernambucano - Com naturalidade. A seleção ainda buscava a classificação nas eliminatórias e por isso houve a opção por um time mais ofensivo. Naquele jogo (o Brasil venceu por 1 a 0, em Goiânia), a torcida queria ver o Robinho. Ele entrou no meu lugar no segundo tempo. O Robinho era a paixão nacional, estava numa fase excelente. Então a equipe viveu a experiência de atuar com quatro atacantes. Todos gostaram. AE - Você também? Juninho Pernambucano - O time se saiu muito bem. Não tenho que gostar ou não. Estar entre os 23 da seleção já é um privilégio. Claro que todo mundo quer jogar. E um time com mais atacantes sempre tende a agradar o público. AE - É possível evitar ou controlar a vaidade em meio a tantos craques na seleção brasileira? Juninho Pernambucano - Isso é sempre um risco. Pois envolve uma grande equipe, com atletas renomados. Oitenta por cento deles fazem sucesso em clubes de ponta da Europa. Se todos não estiverem pensando da mesma forma, com o mesmo foco, o problema acaba estourando. E acaba atingindo as principais estrelas. Para administrar isso, a responsabilidade cabe também à comissão técnica. E os jogadores têm de saber que o objetivo principal é a Copa do Mundo, uma conquista histórica e que marcaria a vida de cada um deles. Por mais que alguém se incomode com o sucesso do outro, dá para dividir os méritos quando se ganha uma competição. E quem trabalha com correção e honestidade nunca sai perdendo. AE - Como você lida no Lyon com a condição de ídolo, depois de ter participação direta em dois tetras: o do Campeonato Francês e o da Supercopa da França? Juninho Pernambucano - Sempre me incomodou muito ser ídolo. Eu sou apenas um jogador de futebol. Fora dali, sou um ser humano como os outros. São assim meus princípios. Quando acaba o jogo, sou igual ao gari, ao policial, ao jornalista. Não me vejo num mundo de glamour. Claro que sinto orgulho de sair às ruas e dar autógrafos, de ser bem recebido pelas pessoas. Não reclamo disso. O mais importante, porém, é o convívio com minha família (a mulher, Renata, e as duas filhas do casal, Giovana e Maria Clara). AE - O favoritismo do Brasil pode se voltar contra a seleção? Juninho Pernambucano - O problema maior é outro. Ninguém, com exceção dos brasileiros, quer ver a nossa equipe chegar pela quarta vez consecutiva à final do Mundial. A história do futebol é bonita porque é surpreendente. No meu modo de ver, o país-sede (a Alemanha) é a principal favorita. Claro que o Brasil também é favorito. Mas a arbitragem em casa é uma coisa. Fora, é outra. Não estou dizendo que haja esquemas, nada disso. Mas muitas vezes as interpretações são subjetivas demais. AE - Quem pode ser uma surpresa no Mundial? Juninho Pernambucano - Aposto em Gana e Costa do Marfim. Alguma seleção africana vai aprontar e acredito em uma dessa duas, pela velocidade e pela técnica. AE - E o time do Brasil é o melhor de todos os tempos? Juninho Pernambucano - Pode vir a ser. Dependeria do que apresentar no Mundial. De qualquer forma, o desenho do grupo que vai para a Copa mostra uma equipe de altíssima qualidade. Do primeiro ao 23º convocado. São os melhores atletas em atividade na Europa e outros que são destaques absolutos no Brasil.