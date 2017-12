Juninho sisudo, por causa de Vampeta Para não dar continuidade ao mal-estar e simplesmente por não saber ao certo a melhor forma de se comportar diante de tal polêmica, o técnico do Corinthians, Juninho Fonseca, não se manifesta sobre o assunto. Porém, aos poucos, vai mudar algumas características de seu trabalho. Profundamente magoado e decepcionado com Vampeta, o técnico sabe que o jogador só se sentiu à vontade para questioná-lo em público porque Juninho ainda é iniciante na carreira. É consenso no Parque São Jorge que, por exemplo, se Carlos Alberto Parreira ainda estivesse no comando, o volante jamais teria feito o que fez. Orientado por amigos e até alguns dirigentes, o treinador deve, aos poucos, exibir comportamento mais sério, formal. Chegou-se à conclusão que o lado brincalhão, divertido de Juninho é positivo no contato com as divisões de base, os atletas mais jovens, os quais dirigia antes de ser promovido. Contudo, diante das "cobras criadas", seria desaconselhável agir assim. Os autodenominados "estrelas", como Vampeta, teriam a predisposição de não respeitar comandantes sem pulso firme. Vampeta, por sua vez, contrariando uma de suas principais características, decidiu fechar a boca. Após o constrangimento que provocou na noite de domingo e do entrevero com um representante de torcida organizada, o volante iniciou greve de silêncio. Amistoso - Alheio a isso, Juninho tenta montar a equipe que enfrenta a seleção Sub-23, em amistoso que acontece sábado, em São José do Rio Preto. As principais dúvidas são o lateral/meia Rogério, o zagueiro Marquinhos e o volante Fabinho, todos contundidos. No treino de hoje, Juninho escalou Doni; Pingo, Anderson, Betão e Moreno; Cocito, Renato, Fabrício e Jamelli; Gil e Wilson. Aliás, o amistoso parece não motivar muito os corintianos. Nas conversas e entrevistas, adotou-se discurso padrão, do tipo "é uma boa oportunidade para manter o ritmo nesse período de paralisação" ou "o importante é mostrar para a comissão técnica e diretoria que temos condição de permanecer no clube na próxima temporada". Porém, o semblante dos atletas ao comentarem a partida deste sábado contradiz as palavras. A maioria viajará a contragosto e não esconde a preferência de passar esses dias ao lado de familiares. O único que se sentiu à vontade para se manifestar sobre o tema foi Rogério, não por coincidência, capitão da equipe. "O Corinthians está ainda em uma situação difícil no Campeonato Brasileiro. Seria melhor que nos preparássemos especificamente para a próxima partida oficial, que é contra o Guarani", afirmou o atleta. Até a condição climática da cidade interiorana desagrada o jogador. "É um lugar muito quente."