Juninho usa simplicidade para vencer Até que ponto a simples troca de um treinador pode mudar o comportamento de um time de futebol? Juninho provou em seu jogo de estréia no Corinthians que o segredo pode estar na simplicidade. Sem status de um treinador de ponta, como Luxemburgo, Parreira ou Felipão, Juninho usou a sua própria história como ex-jogador para resgatar a auto-estima da equipe. Ex-zagueiro de recursos limitados, Juninho chegou a defender a Seleção Brasileira como reserva de Oscar, na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, porque era um atleta extremamente convicto de suas limitações. Ele sabia que não era um craque e nunca tentou ser um. Como treinador, Juninho não perdeu a capacidade de avaliar seus projetos. Sabia que estava assumindo um time limitado tecnicamente e fragilizado emocionalmente. Na sua palestra antes da entrada em campo não teve a pretensão de se transformar no salvador da Pátria. Ao contrário: fez um discurso simples e se colocou ao lado da equipe como parte integrante dela. Falou mais como um companheiro do que como um chefe. No jogo, Juninho provou na prática que suas palavras refletiam o seu compromisso. E o seu comportamento no banco de reservas também tinha de ser compatível com suas convicções: Juninho comandou a equipe sem berros e sem gestos extravagantes. E seu estilo conquistou os jogadores: Fabinho e Marquinhos, que marcaram os dois primeiros gols do Corinthians, comemoraram com o treinador. "Eu sabia que tinha coisa boa nos atletas e tínhamos que colocá-las em prática. Foi o que aconteceu", disse o treinador depois do jogo. "Um momento como esse não permite frescura, não é hora para fazer gracinha." Na hora de falar sério sobre o time, Juninho não se deixou iludir pelos 3 a 0 sobre a Ponte Preta. O técnico viu defeitos e procurou colocar os pés no chão. "Ainda temos muito para consertar". Ele também decepcionou quem esperava alguma crítica ao seu antecessor, Júnior. "Seria falta de ética falar de Júnior. Tudo aquilo que eu fiz foi através dos jogadores e são eles que merecem o louvor."