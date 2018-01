Juninho vai à Copa das Confederações Juninho Pernambucano sofreu estiramento na coxa direita, durante a fase de preparação da seleção, na semana passada, em Teresópolis mas, após exames realizados nos últimos dias, em Porto Alegre, os médicos da seleção brasileira resolveram mantê-lo no grupo. O meia não poderá nem ficar no banco no confronto de quarta-feira, contra o Uruguai, mas seguirá para a Alemanha para a disputa da Copa das Confederações. Mesmo assim, é possível que ele não se recupere a tempo de participar dos primeiros jogos da equipe no torneio. "Eu me coloquei a disposição da comissão técnica para a Copa das Confederações, que vai ser importante para mim e para o Brasil", comentou Juninho. O eventual corte do atleta seria mais um importante desfalque para Carlos Alberto Parreira, que não contará com os laterais Cafu e Roberto Carlos, além do atacante Ronaldo, todos liberados para férias. Embora não seja titular, Juninho é uma espécie de 12º jogador.