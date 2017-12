Juninho vai armar Corinthians na retranca Depois de amargar quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro (Fluminense, Atlético-PR, Santos e Coritiba), o técnico Juninho concluiu que chegou o momento de preservar a imagem de sua equipe. A partir do jogo deste domingo, contra o Goiás, às 18h, no Pacaembu, o Corinthians vai assumir suas limitações e jogará num esquema compatível com suas qualidades. O treinador só não usou a expressão ´retranca´ porque aí já seria demais. "Como técnico, tenho a obrigação de resguardar o nome do clube", sustenta Juninho. "Por isso, vamos enfrentar o Goiás com muita cautela". O que mais assusta no Parque São Jorge é saber que o adversário deste domingo é o time de melhor campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Juninho ainda não sabe o que fazer para segurar Dimba, Grafite e Araújo, o trio ofensivo do Goiás. Mas prometeu passar as próximas 24h estudando cada detalhe do time goiano. "Quero saber cada detalhe do Goiás. Como estão saíndo os seus gols e também de que forma sua defesa tem sofrido os gols. Em cima das conclusões, vamos trabalhar o nosso posicionamento no jogo". O treinamento tático deste sábado cedo, no Parque Ecológico do Tietê, serviu para esclarecer pouca coisa. Os jogadores sairam de campo sem saber como vão marcar Dimba, Araújo e companhia. "O Juninho ainda vai definir isso amanhã (sábado). Mas eu acho que se dermos espaço para eles vai complicar", imagina o zagueiro Anderson. Sem Coelho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Juninho já definiu que o volante Pingo vai jogar naquele setor. O técnico não gosta de improvisar mas será obrigado porque não há outro lateral-direito no elenco. Rogério poderia ser uma opção mas o jogador entende que ainda não está bem fisicamente para voltar à lateral. Diante disso, sobrou para Pingo. O volante já jogou improvisado duas vezes na lateral-direita, com Vanderlei Luxemburgo, em 2001. "Foi contra o San Lorenzo, pela Copa Mercosul. E não tive muita dificuldade". Pingo até se entusiasmou com a chance. "Não acho que seja uma fria. Vejo a coisa de uma forma otimista. Esse pode vir a ser o jogo da minha vida". Além de Pingo, Juninho também já confirmou a troca de Vinícius por Moreno na outra lateral. Uma terceira mudança pode ocorrer no meio-de-campo: Fabinho levou uma forte pancada no tornozelo direito e vai depender de um teste neste sábado. Se não passar, André Luiz será o titular. No gol, a volta de Rubinho foi abortada pelo acaso: o goleiro sofreu um novo estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e vai ficar por mais três semanas fora da equipe.