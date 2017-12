Juninho vai dar chance aos veteranos Nos últimos quatro jogos do ano - Guarani, Bahia, Vasco e Grêmio - o técnico Juninho pretende elevar a média de idade da equipe. Até para ser justo com quem não vinha jogando, o treinador pretende dar mais oportunidades aos veteranos - entre eles Vampeta, César, Robert e Cocito. Alguns garotos que estavam afastados também jogarão algumas partidas, porque na lista de dispensas que Juninho e o diretor-técnico Roberto Rivellino farão no final da temporada não haverá privilégios a jovens ou a veteranos. "Tenho que ser justo e observar todo mundo", explica o próprio Juninho. Foi por isso que fiz questão de colocar o Róger para jogar contra a Seleção sub-23, em Rio Preto". Vampeta, que voltou ao time no segundo tempo do amistoso contra a Seleção sub-23 - sete meses após sofrer ruptura no ligamento cruzado do joelho direito - já deu um sinal ao técnico que está bem próximo de assumir a liderança da equipe. As imagens dos dois juntos no banco de reservas, conversando bastante no primeiro tempo, também provaram de uma vez por todas que não houve sequela no relacionamento entre eles. Juninho disse que o caso está encerrado. "Felizmente, todo mundo saiu fortalecido daquele episódio: o Vampeta, a diretoria e eu". Em seguida, confirmou que pode dar a Vampeta a chance de começar como titular. Só não disse se será já no jogo do próximo domingo, contra o Guarani, em Campinas. "E também não vou prometer nada a ele dessa vez", acrescenta o técnico em tom de bricandeira. "No dia em que ele estiver pronto para assumir a sua posição de titular na equipe, ele vai assumir normalmente". O próprio Vampeta também parece ter aprendido a saber esperar. Antes da viagem de volta a São Paulo, no mesmo sábado, ele disse que vai deixar essa questão nas mãos da Comissão Técnica. "Isso é o Juninho que vai decidir. De minha parte, vou dar sequência ao meu trabalho e aproveitar esses últimos quatro jogos para ganhar rítmo de jogo". Depois de perder para a Seleção sub-23, no sábado, em São José do Rio Preto, a delegação voltou no mesmo dia a São Paulo. Hoje e amanhã os jogadores ganharam folga. Juninho ficou em Olímpia, cidade onde nasceu, com a promessa de comandar o treinamento de terça-feira, às 9h30, no Parque Ecológico do Tietê. Pingo e Rogério, que não viajaram a São José do Rio Preto, alegando problemas musculares, devem continuar o tratamento nos dias de folga.