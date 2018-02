Juninho: Vasco e Lyon fecham acordo O meia Juninho Pernambucano, do Lyon, e o Vasco homologaram nesta terça-feira na Justiça do Trabalho um acordo encerrando a briga judicial que perdurava desde 2001. Na ocasião, o jogador processou o Vasco para receber direitos trabalhistas, enquanto o clube pleiteou uma indenização por sua transferência para o time francês. "Há alguns meses já havíamos fechado esse acordo e hoje (22) fomos na Justiça Trabalhista homologá-lo", afirmou Juninho Pernambucano, que se apresentou nesta terça-feira ao técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, para a disputa dos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra o Peru e Uruguai. "Este foi um peso que saiu das minhas costas." Satisfeito por ter chegado a um consenso com o Vasco, Juninho Pernambucano, inclusive, já cogitou a possibilidade de voltar ao clube para encerrar a carreira. De acordo com o vice-presidente Jurídico do clube Paulo Reis, o atleta ainda teria manifestado também o seu desejo de chegar à presidência do time de São Januário. "O Juninho me falou que quer voltar ao Vasco e até confidenciou que, pelo carinho que tem por nós, tem o desejo de ser presidente do clube", frisou Paulo Reis, sem revelar as condições do acordo. "Só posso dizer que foi bom para ambas as partes."