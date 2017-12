Juninho vira artilheiro no Palmeiras Quatro gols nos últimos quatro jogos. No ano, a média é de um gol a cada três partidas. Esses números parecem pertencer a um autêntico centroavante. Só parecem. São do franzino meia Juninho, que, aos 32 anos, vive no Palmeiras a fase mais artilheira de sua vitoriosa carreira. ?Nunca fiz tanto gol na minha vida?, admitiu o jogador. Nunca mesmo. Juninho começou no Ituano, despontou no São Paulo, brilhou no Middlesbrough, passou por Atlético de Madrid, Flamengo, Vasco e Celtic. Em nenhum desses clubes teve uma média de gols tão boa como no Palmeiras. Com 13 gols em 37 jogos, é o meio-campista que mais balançou a rede neste Campeonato Brasileiro, à frente de jogadores como Roger, Petkovic e Ricardinho. Sobre a fase artilheira, Juninho disse que até já passou por momentos melhores na carreira, como em 97, quando foi vendido pelo Middlesbrough ao Atlético de Madrid por 12 milhões de libras (mais de R$ 45 milhões, em valores atuais, recorde absoluto da história daquele clube inglês). Os gols por atacado, porém, passam uma melhor impressão. ?O gol valoriza bastante. Quando estava lá fora, às vezes fazia excelentes partidas e ninguém ficava sabendo, porque não marcava tantos gols?, comparou. O esquema tático armado pelo técnico Emerson Leão, que lhe dá liberdade total para chegar ao ataque, é outro fator que explica o alto número de gols de Juninho no Brasileirão (13). Ele já marcou mais que os centroavantes Washington (12), Gioino (7) e Warley (5), perdendo apenas para Marcinho, que fez 17 pelo Palmeiras e um pelo São Caetano. ?Nosso time tem uma postura muito ofensiva e isso facilita?, afirmou Juninho, que não tem dúvidas na conquista da vaga na Libertadores: ?É jogando sempre para frente que a gente conseguirá vencer o Fluminense domingo.?