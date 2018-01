Juninho volta a jogar após 5 meses Depois de cinco meses afastado dos gramados por contusão, o meia Juninho está de volta. O jogador deverá participar da partida desta terça-feira do Middlesbrough contra o Bradford, pelo campeonato inglês. Juninho, de 30 anos, sofreu o rompimento dos ligamentos do joelho ainda na pré-temporada, durante um amistoso de preparação que o clube inglês realizava na Itália. ?Estamos muito felizes por tê-lo de volta. É muito bom vê-lo, de novo, vestindo a camisa do ?Boro??, disse o técnico Steve McClaren. Segundo o treinador, Juninho está ?ansioso?por voltar a jogar.