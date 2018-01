Juninho volta após 6 meses e faz gol O meia Juninho, de 30 anos, do Middlesbrough, fez um gol em seu retorno ao futebol, nesta terça-feira, após seis meses afastado por causa de uma cirurgia no joelho. A partida reuniu reservas do Middlesbrough e do Bradford City e terminou com vitória do time do jogador brasileiro por 9 a 0. Segundo o site oficial do clube inglês, Juninho deixou o gramado aos 25 minutos do segundo tempo e foi bastante aplaudido pelo público de mais de 20 mil torcedores. Juninho, que participou da campanha vitoriosa do Brasil na Copa do Mundo de 2002, rompeu os ligamentos do joelho em um amistoso disputado em agosto quando acabara de ser contratado pela terceira vez pelo clube inglês. Juninho se transferiu do Atlético de Madrid para o Middlesbrough por 3,2 milhões de libras (US$ 5,14 milhões). Ele já atuara pelo time da Inglaterra entre 1995 e 1997 e em 1999.