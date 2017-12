Júnior, Amoroso e Renato são absolvidos A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu hoje à noite os atletas Júnior e Amoroso, do São Paulo, por causa de incidentes ocorridos em partida contra o Flamengo, disputada em 16 de outubro, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Júnior tinha sido expulso por supostamente ter dado um empurrão no atacante Renato, do Rubro-Negro, que também recebeu cartão vermelho. Nas imagens exibidas hoje em plenário ficou claro que Júnior foi punido equivocadamente pelo árbitro Alício Pena Júnior. O atleta do São Paulo estava apenas tentando apartar um princípio de briga entre os jogadores dos dois times. Quanto a Amoroso, denunciado por causa de uma suposta cotovelada em Jonatas, também ficou caracterizado que o atacante do São Paulo não tentou e nem sequer atingiu o adversário. ?Não tinha nenhuma dúvida quanto à absolvição de Júnior e Amoroso. Não havia nada nas imagens e mesmo na súmula que pudesse condená-los?, disse o advogado do São Paulo, José Carlos Ferreira Alves. Renato, do Flamengo, foi outro absolvido por unanimidade pelos auditores da 3ª Comissão Disciplinar. Já o preparador físico do São Paulo, Luiz Carlos de Souza Neves, se livrou por pouco de uma punição: por 3 votos a 2. De acordo com a súmula do jogo, ele reclamou do árbitro proferindo palavrões. Voto vencido, o presidente da sessão, Mário Couto, repudiou a atitude de Neves. ?Os termos utilizados por ele foram muito ofensivos, numa demonstração de falta de educação e de desportividade. Por mim, ele receberia punição exemplar.?