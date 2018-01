Júnior assume parte da culpa pela derrota O técnico Júnior encontrou a justificativa para explicar o momento do Corinthians que, hoje à tarde, no Morumbi, sofreu a segunda derrota consecutiva por 3 a 0: a falta de um centroavante. Mas reconheceu que tem parte da culpa pelo mau resultado. "Reconheço que as dificuldades são maiores por causa do desconhecimento que tenho do elenco. Não sabia que o Corinthians tinha uma deficiência tão grande no ataque. Eu olho para o banco e não encontro nenhuma alternativa para mudar", lamentou o técnico Júnior. Apesar da derrota no clássico, Júnior conseguiu enxergar algo de bom em seu time que não chegou a incomodar o São Paulo. "Dentro do planejamento que havíamos feito, até que o time foi bem, até sofrer o gol. A equipe teve um bom rendimento e poderia ter chegado ao gol. As jogadas aconteceram bem. Descemos pelas laterais, chegamos, tudo como o previsto, mas na hora de concluir, a gente se ressente da ausência de um goleador", reclamou o treinador corintiano. "Até que fizemos as jogadas. Os laterais se aproximavam, mas não tinha ninguém na área. No primeiro tempo, o Rogério não fez nenhuma defesa porque não temos um homem- gol." No treino de sábado, Júnior não escondia a preocupação com o setor ofensivo. Insatisfeito com o desempenho de Jamelli contra o São Caetano, na derrota de quarta-feira, por 3 a 0, o treinador decidiu apostar na juventude de Abuda. Mas não contava que o atacante pudesse colocar tudo a perder ao chutar Rogério Ceni e ser expulso. Apesar de saber que a saída de Abuda atrapalhou, Júnior procurou aliviar a situação do atacante. "O Abuda foi expulso mais pela experiência do Rogério", comentou o técnico, que procurou dividir a responsabilidade da derrota com os demais jogadores. "Tomamos um gol praticamente de falta e a equipe não reagiu. Isso pesa. Falta aquela camisa que tem o cheiro do gol", disse. Em duas partidas como treinador do Corinthians, Júnior sofreu duas derrotas. A equipe levou seis gols e não marcou nenhum. "Temos de encontrar uma solução para isso, mas está muito difícil", desabafou. Renato não conseguiu disfarçar que a expulsão de Abuda foi decisiva para o resultado. "Começamos bem o segundo tempo. Eles perderam o Luís Fabiano, deveríamos ter tranqüilidade para atacar, porque tínhamos um jogador a mais, mas ficamos atrás, tivemos um jogador expulso e corremos atrás da bola o tempo todo. Aí tomamos o gol e perdemos a tranqüilidade. O time fica afobado", disse Renato, que deu a entender que a falta de experiência contribuiu e muito para a derrota. Domingo, contra a Ponte Preta, no Pacaembu, o volante Fabrício retornará depois de cumprir suspensão. Mas o meio-campista André Luiz, contundido, ficará cerca de 15 dias afastado, enquanto Abuda cumprirá suspensão pela expulsão.