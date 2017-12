Júnior avisa: "Não duvidem de nós" O São Paulo faz contas para ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E todas passam por vencer seis dos sete jogos restantes até o dia 19 de dezembro. Júnior considera a meta difícil, mas lembra que ninguém tem o direito de se surpreender caso o São Paulo a alcance. "Nós conseguimos fazer isso nos últimos sete jogos. Mostramos nossa capacidade. É difícil repetir, mas é bom não ficar duvidando..." O São Paulo ganhou de Paysandu, Palmeiras, Ponte Preta, São Caetano, Santos e Atlético-MG. Perdeu para o Figueirense. Para Júnior, nem as seis vitórias são garantia de alguma coisa. "Não adianta ficar fazendo muitas contas. A gente tem de ganhar os sete jogos e torcer para o Santos e o Atlético perderem cinco pontos. Então, é entrar em campo e jogar, sem pensar muito." Vencer o Botafogo é obrigação. "Se a gente tem de ganhar tantos jogos, não pode bobear no Morumbi, que é a nossa casa. Não é questão de menosprezar o Botafogo, mas temos de ganhar." Para Júnior, é possível aplicar no Botafogo a mesma blitz que derrotou o São Caetano. "A gente está bem preparada fisicamente e tem de fazer uma marcação forte sobre eles. Jogar na frente desde o começo da partida. Não dá para pensar em outra coisa. É difícil manter aquele ritmo o jogo todo, mas é bom começar a mil." O lateral teve participação fundamental na volta do São Paulo à luta pelo título. Ou pelo menos, ao direito de sonhar com o título. Foi dele o segundo gol do time, um chute de esquerda, de fora da área. O primeiro gol em 12 jogos pelo São Paulo, um gol pouco comemorado. "Não tive muito ânimo para comemorar, depois de tudo o que aconteceu no jogo. Ver um colega de profissão morrer em campo é muito duro", afirma. Foi o 25º gol na carreira de 542 jogos. O último havia sido marcado em 13 de junho de 2002. Aos 19 minutos do segundo tempo, fez o quinto da vitória por 5 a 2 contra a Costa Rica, pelo Mundial. Os dois anos e quatro meses sem marcar não o incomodaram. "Não sou um artilheiro. Meu forte é dar bons passes, isso é o que me interessa mais." Ele reclamava bastante do árbitro Cléber Welington Abade. "Eu nem encostei no Ânderson Lima e ele marcou aquele pênalti. Não foi, de jeito nenhum?. Júnior discorda de algumas críticas que tem recebido em sua volta ao Brasil. "Estou jogando bem, tenho consciência disso, mesmo que os outros não concordem." Ele explica que ainda está vivendo um processo de readaptação ao futebol brasileiro. "Joguei quatro anos e meio como titular na Itália, que tem o futebol mais disputado do mundo. Isso não é para qualquer um. Agora, está faltando ainda um pouco para voltar à melhor forma, mas logo vou conseguir." O gol marcado é uma prova de readaptação. "Eu estava do outro lado do campo, na direita. Geralmente, não tenho essa mobilidade toda, mas como o Leão pediu, tenho feito de tudo para agradar." Júnior também seduz o técnico Emerson Leão pela forma como cruza. O treinador só não gosta que o lateral vá até o fundo e cruze para trás. "Se pintar um contra-ataque, o nosso time fica com um a menos. Por isso, não tenho ido. Prefiro cruzar antes. E, além disso, tem de ajudar a defesa. Lateral não é só para atacar", diz Júnior.