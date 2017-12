Júnior Baiano é reintegrado ao Flamengo O zagueiro Júnior Baiano foi reintegrado, nesta terça-feira, ao elenco do Flamengo. O jogador apareceu na Gávea e vai treinar em separado na manhã desta quarta, já que o time jogará à noite contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o zagueiro esteja à disposição para a partida contra o Figueirense, no Rio, no final de semana. A decisão de voltar foi motivada pela presença de Andrade como o novo técnico do Flamengo e pela contratação de Isaías Tinoco como gerente de futebol do clube. Júnior Baiano evitou fazer críticas ao ex-técnico Celso Roth, com quem teve atritos durante o primeiro turno do Brasileirão.