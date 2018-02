Júnior Baiano e Renato fora do clássico O zagueiro Júnior Baiano e o volante Renato foram suspensos por dois jogos nesta quinta-feira em julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio e, em princípio, vão desfalcar o Flamengo no clássico contra o Fluminense, no domingo, pela final da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. A diretoria jurídica do clube vai tentar obter nesta sexta-feira efeito suspensivo, a exemplo do que ocorreu no clássico contra o Vasco, no dia 20 de março, quando Júnior Baiano atuou sob respaldo da justiça esportiva carioca. "O Flamengo vai esgotar todos os recursos para colocá-los em campo no domingo", declarou o vice-presidente jurídico do Rubro-Negro, Adalberto Ribeiro. A pena foi imposta por causa das expulsões de Júnior Baiano no clássico contra o Vasco e de Renato, contra o Friburguense - o ex-jogador do Corinthians foi acusado de desferir um soco no rosto de um adversário. Ambos já cumpriram um jogo de suspensão e, caso não consigam efeito suspensivo, vão ficar fora do clássico decisivo. No mesmo julgamento, o meia Adrianinho foi absolvido.