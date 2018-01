Junior Baiano é suspenso por 120 dias O zagueiro do Vasco da Gama, Júnior Baiano, foi condenado agora há pouco a cumprir suspensão de 120 dias por ter jogado dopado na partida final da Copa João Havelange contra o São Caetano no dia 18 de janeiro. O exame do jogador acusou a ingestão de uma substância derivada da cocaína. A decisão do Superior Tribrunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o atleta à pena mínima, justificando sua decisão levando-se em conta os serviços prestados por Júnior à Seleção Brasileira e à boa conduta do atleta. O Vasco ainda tentou uma última manobra para adiar o julgamento, mas não teve sucesso. Ao saber de sua punição, Júnior Baiano declarou: "estou muito triste. Nunca usei drogas e espero que essa punição sirva de exemplo para os mais jovens", disse.