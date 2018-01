Júnior Baiano é titular no Flamengo O zagueiro Júnior Baiano será titular do Flamengo no jogo contra o Atlético-PR, domingo, em Curitiba (PR). Ele cumpriu suspensão automática na derrota para o Corinthians, na última rodada, e treinou nesta quarta-feira entre os titulares, para sua surpresa. ?Não esperava uma oportunidade agora, pois o time já vem atuando junto há muito tempo, mas estou preparado. Estou treinando forte, bem fisicamente?, declarou Júnior Baiano. Sobre o retorno do polêmico defensor, o técnico Andrade explicou. ?O Flamengo sofreu cinco gols nos últimos dois jogos e tenho que fazer mudança. Não quero crucificar ninguém, mas o Júnior Baiano também pode nos ajudar nas bolas aéreas no ataque?, disse o treinador, que aprovou também o desempenho da nova dupla de ataque: Josafá e Fábio Júnior.