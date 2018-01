Júnior Baiano: Fla precisa se reforçar A previsão do zagueiro Júnior Baiano, no início da temporada, se concretizou: com a saída de jogadores experientes e a contratação de reforços sem expressão, o Flamengo nem sequer ficou em quarto lugar no Campeonato Carioca, como dissera em janeiro. O time rubro-negro terminou em oitavo na classificação geral. E, hoje, ele fez mais um alerta aos dirigentes: a equipe precisa de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Não fizemos um bom Carioca e, na Copa do Brasil, enfrentamos dois adversários fracos e o time não rendeu o que se esperava. Alguns jogadores não se adaptaram à Gávea", declarou Júnior Baiano, dizendo-se preocupado com o futuro do Flamengo. "Muitos jogadores bons deixaram o clube no fim de 2004. E os reforços não conseguiram jogar bem. Até eu estou preocupado. Espero reforços para o time ficar encorpado".