Júnior Baiano ganha passe livre O zagueiro Júnior Baiano obteve, nesta terça-feira, na Justiça Trabalhista, o passe livre, se desvinculando do Vasco, último clube onde atuou. A responsável pela liberação do jogador foi a juíza da 18ª Vara Trabalhista, Juliana Ribeiro. O clube entrará com uma liminar para reverter a decisão. Os dirigentes do Vasco não pagarão os salários do zagueiro referentes ao período em que esteve suspenso porque ele não estava jogando. De volta da seleção, que enfrentou o Uruguai, Romário esteve nesta terça-feira, em São Januário, fez um treino físico leve e, logo depois, foi liberado. Ele vai se reapresentar só na próxima segunda-feira. Outro que retornou da seleção é o atacante Euller, que está com uma contusão muscular. Ele será submetido a uma ressonância magnética nesta quarta-feira para identificar o grau do problema.