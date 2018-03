Júnior Baiano provoca Dimba Na reapresentação dos jogadores do Flamengo, depois da vitória sobre o Santos, no domingo, o zagueiro Júnior Baiano justificou seu rótulo de jogador polêmico. Ele provocou hoje o atacante Dimba, seu ex- companheiro de Gávea e que marcou dois gols na última rodada do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do São Caetano - próximo adversário do Rubro-Negro, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. "Jogar no Flamengo é diferente de tudo. Se tiver mais ou menos, não está bem. E tem jogadores que não assimilam isso", declarou Júnior Baiano, que em seguida deixou bem claro o alvo de suas críticas: "Jogar no São Caetano ou em qualquer outro clube de menor expressão é mais tranqüilo por causa da pressão".