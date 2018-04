Júnior Baiano reforça o Inter O Inter contratou o zagueiro Júnior Baiano. O anúncio do negócio foi feito pelo vice-presidente de futebol do clube, Pérsio França, nesta sexta-feira, em Canela, na serra gaúcha, onde o time faz a sua pré-temporada. O jogador, que estava no Shen-Hua, de Xangai (China), chega sábado a Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato até 31 de dezembro deste ano. O último clube brasileiro de Júnior Baiano foi o Vasco, onde ele conquistou o título da Copa João Havelange de 2000. Depois, o zagueiro conseguiu o passe livre na Justiça devido ao atraso de salários do clube carioca. Além de Júnior Baiano, o Inter contratou o atacante Fernando Baiano, do Corinthians, que chegou à capital gaúcha na manhã desta sexta-feira. Outros reforços já incorporados ao grupo são os volantes Alexandre e Fabiano (ambos do São Paulo), o zagueiro Chris, que veio do Coritiba, e o meio-campista Márcio, do Mogi Mirim.